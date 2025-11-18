O governo da Alemanha anunciou, nesta terça-feira (18), a doação de €15 milhões [cerca de R$ 92,4 milhões] para o novo fundo brasileiro voltado a captar recursos para o desenvolvimento de comunidades indígenas e proteção territorial. Este mecanismo foi lançado durante a COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas), que acontece em Belém (PA).\nWolfgang Bindseil, ministro da Embaixada da Alemanha no Brasil, fez o anúncio como um dos primeiros doares do fundo. Em seu discurso, ele elogiou a capital paraense, em alfinetada ao premiê alemão, Friedrich Merz, que viralizou ao criticar a estadia na conferência, na última semana.\nNesta ocasião especial, eu gostaria de agradecer aos nossos anfitriões por sua hospitalidade e destacar que gosto muito do ambiente da cidade de Belém e desse país maravilhoso", disse Bindseil, sem citar Merz. Sua fala foi recebida com gritos e aplausos do público.