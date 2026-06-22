A Colômbia seguiu a tendência de El Salvador, Argentina, Equador e Chile e entrou na onda de ultradireita que varre a região da América Latina nos últimos anos. Neste domingo (21), o país foi às urnas e elegeu em uma votação apertada Abelardo de la Espriella presidente.\nCom 99,58% das urnas apuradas, o advogado conseguiu 49,66% dos votos, contra 48,69% de seu adversário Iván Cepeda, apadrinhado do presidente Gustavo Petro. Esta contagem preliminar, que confirma a tendência observada por pesquisas de intenção de voto, costuma coincidir em quase 100% com os resultados finais, que devem ser divulgados nos próximos dias.\nA estreia do advogado de 47 anos em um cargo público será na Presidência do segundo país mais populoso da América do Sul --atrás do Brasil, com quase 213 milhões de habitantes, a Colômbia é lar de 53 milhões de pessoas e, em 2024, teve um PIB de quase US$ 419 bilhões.