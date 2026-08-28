SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um colar com 673 diamantes foi roubado de um museu em Viena, na Áustria. Com um valor estimado em 4 milhões, cerca de R$ 24 milhões, a joia estava exposta numa vitrine quando dois homens a destruíram e levaram a peça em horário de funcionamento do Museu de Artes Aplicadas de Viena, o MAK.A instituição expõe desde junho uma coleção de 300 peças da joalheria francesa Van Cleef & Arpels, e ninguém foi ferido durante o roubo. Segundo a polícia austríaca, as autoridades estão buscando dois homens que vestiam roupas escuras, cujas identidades não foram identificadas até o momento.Embora o museu não tenha divulgado oficialmente que joia foi roubada, a descrição divulgada pela polícia e pela imprensa coincide com a de um colar que pertenceu à rainha do Egito Nazli. A peça é composta por 673 diamantes, ultrapassa os 200 quilates e sua história diz respeito a duas famílias reais do Oriente Médio.Mulher do rei Fuad 1º, a rainha Nazli Sabri usou o colar em 1939 durante o casamento da filha, a princesa Fawzia, com Mohammad Reza Pahlavi, à época príncipe herdeiro do Irã.Anos após o casamento real, a joia apareceu no mercado de artes e, em 2015, foi vendida por US$ 4,3 milhões num leilão da Sotheby's em Nova York.