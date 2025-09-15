Como parte de sua campanha anti-imigração e da repercussão política do assassinato de Charlie Kirk, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem acelerado o plano de enviar soldados da Guarda Nacional a cidades em todo o país como estratégia para combater a criminalidade.\nAlém do fato de se tratarem de grandes centros urbanos, as cidades alvo do republicano têm em comum o fato de serem governadas pelo Partido Democrata, da sua população ser majoritariamente não-branca, e de todas, sem exceção, serem lideradas por prefeitos negros.\nNas últimas semanas, Trump anunciou ainda uma mega-operação do ICE (o serviço de imigração dos EUA) e envio de tropas à cidade de Chicago, a terceira maior do país, e prometeu enviar a Guarda Nacional a Nova Orleans, Memphis e Nova York, metrópole de quase 9 milhões de habitantes. Antes, havia mandado a força nacional para Los Angeles, medida hoje questionada na Justiça, e para Washington, esta sob argumento de combate à criminalidade, embora os indicadores indicassem queda recente.