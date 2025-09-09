O representante especial do regime chinês para América Latina, Qiu Xiaoqi, afirmou que o país condena as interferências americanas em assuntos internos no Brasil.\nA fala foi feita em entrevista a jornalistas na manhã desta terça-feira (9), horário local de Pequim.\n"Nós nos opomos ao unilateralismo e promovemos multilateralismo. Nós nos opomos a interferência em questões domésticas", disse Xiaoqi ao responder uma questão sobre qual a posição da China na tentativa dos Estados Unidos a interferir no Judiciário brasileiro.\n"Nós podemos dizer que o China e Brasil não são apenas parceiros importantes, mas também importantes apoiadores e amigos de relações multilaterais."\nO presidente dos EUA, Donald Trump, atrelou as tarifas impostas ao Brasil ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em carta enviada ao presidente Lula.