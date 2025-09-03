O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou nesta quarta-feira (3), um dia após os EUA anunciarem um ataque a um barco que teria saído da Venezuela, que as operações militares no Mar do Caribe não vão parar.\nTemos forças no ar, na água e em navios, porque essa é uma missão extremamente séria para nós, e não vai parar apenas com esse ataque", disse Hegseth à Fox News, acrescentando que qualquer "narcoterrorista" que trafique drogas naquelas águas "terá o mesmo destino".\nNa entrevista à emissora americana, o secretário de Defesa se recusou a dar detalhes de como a operação foi realizada, mas negou as acusações do regime chavista de que os EUA teriam usado inteligência artificial (IA) para criar vídeo do ataque divulgado por Donald Trump.\nO episódio elevou ainda mais as tensões na região. À Folha de S.Paulo um membro do Itamaraty afirmou que, por ora, o país não deve se manifestar sobre o episódio e que a embaixada em Caracas acompanha a situação. Entre os líderes latino-americanos, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, comentou o caso.