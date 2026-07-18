Um chef de cozinha brasileiro, natural de Belo Horizonte, está desaparecido há 13 dias em Londres, na Inglaterra, onde mora.\nDener Marcos Guieiro, 28, foi visto pela última vez no dia 4 de julho, por volta das 2h da manhã no horário local. Na ocasião, o mineiro foi avistado na região de Hackney, no leste londrino. As informações são da Polícia Metropolitana da capital inglesa.\nPolícia Metropolitana divulgou foto de Dener e fez apelo nas redes sociais em busca de informações. Em uma postagem, o órgão disse estar "preocupado com o bem-estar de Dener" e pediu a quem tiver alguma pista sobre o paradeiro do brasileiro para entrar em contato com as autoridades.\nTrump diz que China interferiu na eleição de 2020 dos EUA em discurso repleto de teorias da conspiração\nIncêndio em orfanato na Argélia deixa 11 mortos e 19 feridos