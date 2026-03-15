O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o líder supremo do país está com 'excelente saúde' e segue no comando do país em meio à guerra. Afirmação foi dada em entrevista ao Al-Araby Al-Jadeed.\nAraghchi disse que o aiatolá Mojtaba Khamenei está bem e mantém o controle da situação, apesar de rumores sobre ferimentos. "Ele está com excelente saúde, está no controle e presente em seu posto. A mensagem de quinta-feira foi muito forte. O momento de mensagens em vídeo ou de aparecer diretamente ao povo é uma decisão dele", afirmou o ministro ao jornal Al-Araby Al-Jadeed.\nNeste sábado (14), o chanceler já havia negado que Mojtaba Khamenei esteja "desfigurado". Em entrevista ao canal de notícias norte-americano MS Now, Araghchi também admitiu que o Irã tem recebido a ajuda militar da China e da Rússia.