A China está "disposta a reforçar a confiança estratégica com o Brasil" e com os países do Brics para resistir ao "unilateralismo e às práticas de intimidação", afirmou o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, em telefonema com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, nesta quinta-feira (28).\nO chanceler do país asiático elogiou ainda a presidência rotativa do Brics exercida pelo Brasil neste ano, culminada na cúpula do grupo no Rio de Janeiro, em julho.\n"Diante da atual conjuntura internacional, complexa e em constante mudança, a China está disposta a fortalecer a coordenação com o Brasil e, juntamente com os países do Brics, resistir ao unilateralismo e às práticas de intimidação, salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos países em desenvolvimento e promover a reforma e o aperfeiçoamento do sistema de governança global.