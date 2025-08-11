A Casa Branca publicou na manhã deste domingo (10), em seu perfil oficial no X, um vídeo em que Tom Homan, diretor do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês), aparece como o Bebê Sol do programa infantil Teletubbies e se dirige a imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos.\n"Se você está ilegalmente no país, você não deve se sentir confortável, de forma nenhuma. Se eu estiver ilegalmente em outro país, não vou estar confortável. Você também não deve estar, porque, quando você entrou nesse país ilegalmente, você cometeu um crime. Você é um criminoso", diz Homan no vídeo. O sol nasce por trás do muro erguido por Trump em trechos da fronteira dos EUA com o México.\nA mensagem é reforçada pela legenda da publicação: "Boa manhã de domingo! Cada imigrante ilegal criminoso será deportado -Tom Homan está tornando a América segura novamente".