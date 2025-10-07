O carro em que estava o presidente do Equador, Daniel Noboa, foi cercado por centenas de pessoas que lançaram pedras no veículo na chegada de Noboa a um evento na província de Cañar, de acordo com a ministra de Ambiente e Energia, Ines Manzano, nesta terça-feira (7).\nGuerra em Gaza completa dois anos com melhor chance para paz até aqui\nPolícia investiga incêndio na casa de juíza que bloqueou ação de Trump na Carolina do Sul\nManzano afirmou que "sinais de impacto de munição" foram encontrados no veículo usado pelo presidente.\nA ministra afirmou ainda que cinco pessoas foram detidas e Noboa não se feriu.