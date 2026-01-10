Sufocado por uma crise econômica, um colapso ambiental e uma onda de protestos, o regime iraniano agora tem mais um motivo para se preocupar: a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro, seu aliado, pelo governo de Donald Trump.\nApesar dos mares que separam Teerã de Caracas, a liderança iraniana interpretou a ação americana como um alerta, afirma o analista Alex Vatanka, do centro de pesquisa Middle East Institute, com sede nos Estados Unidos. "A principal lição para o Irã é que as ferramentas de coerção americanas, como sanções econômicas e pressão diplomática, podem culminar na decapitação direta de um regime enfraquecido", diz.\nVenezuela e EUA retomam contato diplomático limitado e avaliam reabertura de embaixadas\nLula recupera fôlego com IR e soberania, mas Lulinha e Venezuela trazem riscos para ano eleitoral