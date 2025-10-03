A ideia era que José Luis Espert fosse à TV dar uma explicação contundente aos argentinos para as acusações de que teria recebido US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) de um acusado de envolvimento em fraudes e narcotráfico, conforme aponta um tribunal dos Estados Unidos.\nPorém, a entrevista ao canal A24, na noite de quarta-feira (1º), dada pelo principal candidato na província de Buenos Aires do partido de Javier Milei para as eleições legislativas de 26 de outubro, repercutiu pelos motivos errados para o governo.\nO deputado, que busca um novo mandato, foi pressionado pelos jornalistas a responder se tinha ou não recebido os dólares de Fred Machado (acusado de narcotráfico e em prisão domiciliar na Argentina, enquanto aguarda um pedido de extradição da Justiça dos EUA). Mas preferiu sair pela tangente.