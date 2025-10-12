Dezenas de caminhões de ajuda estão entrando na Faixa de Gaza neste domingo (12), terceiro dia de cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas no território palestino após as partes concordarem com a primeira fase de um acordo de paz, na quarta-feira (8).\nA entrada de ajuda humanitária em Gaza, que passa por uma grave crise humanitária devido ao bloqueio de Tel Aviv, faz parte do que foi acordado entre os negociadores em Sharm el-Sheikh, no Egito, ao longo desta semana. O fluxo, no entanto, ainda não é suficiente para atender a demanda do território devastado por dois anos de bombardeio, segundo o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância).\n"O que Israel precisa fazer é muito simples", afirmou à BBC News James Elder, porta-voz do órgão. "Abrir várias passagens, não apenas uma." "Há cinco ou seis que Israel poderia abrir, e isso significa que esses caminhões, esses 1.000 caminhões, não seguirão uma única rota. Eles terão múltiplos pontos de entrada", continuou ao veículo britânico.