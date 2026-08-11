Cali, uma das maiores cidades da Colômbia, amanheceu nesta terça-feira (11) sob toque de recolher e com presença reforçada da polícia e do Exército nas ruas, um dia após um terremoto de magnitude 7,4 atingir o país e deixar um rastro de destruição.\nA medida foi adotada depois de denúncias de saques na cidade e para facilitar o trabalho das equipes de emergência, que passaram a madrugada em busca de pessoas que possam estar presas sob os escombros. Os socorristas correm contra o tempo para encontrar sobreviventes.\nO número de mortos no país subiu para 224 nesta terça-feira (11), segundo balanço mais recente divulgado pelo governo de Abelardo de la Espriella. Segundo o presidente, ao menos 188 pessoas estão desaparecidas apenas em Cali.\nO toque de recolher, das 20h de segunda até as 6h desta terça, foi decretado pelo prefeito Alejandro Eder. "Temos ameaças de saque, por isso ordenei o toque de recolher e a militarização de Cali", afirmou ele ao anunciar a medida. O prefeito pediu ainda que os moradores comuniquem às autoridades qualquer tentativa de saque ou situação de insegurança.