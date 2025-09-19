Em uma escalada sem precedentes na tensão entre a Rússia e a Otan, três caças MiG-31K de Moscou invadiram o espaço aéreo da Estônia nesta sexta-feira (19). Eles permaneceram por 12 minutos sobre o Estado báltico, que é integrante da aliança militar ocidental.\nUm número incerto de caças F-35 italianos, que integram a força de policiamento aéreo do Báltico, foi enviado para interceptar os russos, que deram meia-volta, segundo a Otan.\nDepois foram acompanhados por modelos Gripen da Suécia, que fotografaram um dos aviões carregando só 3 dos 4 mísseis ar-ar usualmente levados em patrulha. Não se sabe se o MiG-31 decolou com essa estranha configuração ou lançou sua arma.\nAlém disso, dois aviões de combate de Moscou violaram a área de segurança aérea sobre uma plataforma de petróleo da Polônia, também no mesmo mar.