Um brasileiro morreu neste domingo (3) após cair da sacada de um prédio em Ibiza, na Espanha. Lucca Cambraia Braga Ferreira, 27, passava férias na ilha.\nSegundo relatos de familiares, que não quiseram se identificar, Lucca sofreu queda do terceiro andar e bateu com a cabeça. A polícia espanhola vai investigar o caso.\nUm parente de Lucca viajou até a Espanha para acompanhar a liberação do corpo ao Brasil.\nO Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha o caso e presta assistência aos familiares.\nGuia da Indonésia pede perdão e diz que fez de tudo para salvar Juliana Marins\nHamas vai entregar alimentos a reféns se Israel abrir corredor humanitário\nLucca era de Barra do Piraí, município do sul fluminense a 126 km do Rio de Janeiro. Ele era dentista e atendia em consultório na cidade. Nas redes sociais, a prefeita Katia Miki (Solidariedade) lamentou a morte do brasileiro.