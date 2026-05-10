-Brasileira sofre racismo na Alemanha (1.3408163)\nA brasileira Ionara Sech publicou nas redes sociais um vídeo do momento em que é alvo de ataque racista e xenofóbico no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha (veja vídeo acima). Nascida no Ceará, ela vive no país europeu há quase oito anos e é casada com um polonês. O caso aconteceu na última quinta-feira (7).\nSech estava no aeroporto acompanhada de duas amigas brasileiras que também vivem na Alemanha, Brisa Costa e Monique Mitchelly. Elas esperavam a chegada de familiares e carregavam cartazes e uma bandeira do Brasil.\nAs amigas usavam fantasias do personagem Stitch, do filme "Lilo & Stitch", para fazer uma surpresa aos parentes que desembarcariam no local.\nEm entrevista por telefone à reportagem, Sech diz que uma mulher alemã passou a fazer ofensas ao perceber que ela e as amigas eram brasileiras. "Ela começou a me xingar, eu comecei a entender tudo, só que eu fiquei sem reação. Fiquei em estado de choque", afirma.