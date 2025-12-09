Um juiz de imigração dos Estados Unidos ordenou a soltura da brasileira Bruna Ferreira, 33, ex-cunhada da porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt, sob fiança de US$ 1.500 (R$ 8.100) nesta segunda-feira (8). Bruna, que mora nos EUA desde os seis anos de idade, foi detida pelo ICE (Agência de Imigração dos EUA) no dia 12 de novembro, acusada de estar no país ilegalmente.\nA brasileira é mãe de um menino de 11 anos de idade, cuja guarda compartilha com Michael Leavitt, irmão da alta funcionária do governo Donald Trump. A gestão do republicano tem argumentado que Bruna é uma mãe ausente, o que ela contesta.\nBruna deve agora ser solta do centro de detenção do ICE em Louisiana, que tem sido destino frequente de imigrantes presos por todo o país -as autoridades do estado no sul dos EUA são mais amigáveis ao governo Trump e ao ICE do que em outros lugares.