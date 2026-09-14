As buscas por Gabriella Querino, de 26 anos, continuam nesta segunda-feira (14), em Veneza, na Itália. A brasileira desapareceu na manhã de sábado (12), depois que a embarcação em que estava com o marido se envolveu em uma colisão com um táxi aquático.\nO marido de Gabriella, o italiano Sean Michieli, de 25 anos, estava no comando do barco. Pescador, ele foi encontrado com vida após o acidente, mas em estado grave. No domingo (13), os médicos decretaram sua morte cerebral.\nDe acordo com informações divulgadas pela imprensa italiana, Gabriella e Sean moravam na ilha de Burano e deixaram o local por volta das 5h de sábado para pescar. O acidente aconteceu no canal de Tessera, uma área de navegação que dá acesso ao aeroporto Marco Polo.\nA embarcação do casal foi atingida por um táxi aquático com mais de quatro toneladas. Entre as hipóteses investigadas estão a possibilidade de que o veículo estivesse em velocidade elevada e de que as condições de visibilidade fossem ruins naquele momento. O condutor do táxi já prestou depoimento à polícia, enquanto o Ministério Público apura o caso sob a possibilidade de homicídio náutico.