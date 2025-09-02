Reforçando o movimento de países europeus que buscam pressionar Israel numa tentativa de interromper os ataques na Faixa de Gaza após quase dois anos de guerra, a Bélgica anunciou nesta terça-feira (2), ainda noite de segunda no Brasil, que também vai reconhecer, nos próximos dias, o Estado da Palestina.\nA decisão deverá ser oficializada durante a Assembleia-Geral da ONU, que terá início na semana que vem. As informações foram divulgadas pelo ministro das Relações Exteriores belga, Maxime Prévot, na plataforma X. Segundo ele, Bruxelas também vai impor "sanções firmes" contra Tel Aviv.\n"A Bélgica reconhecerá a Palestina na Assembleia-Geral da ONU! E sanções firmes serão impostas ao governo israelense. Qualquer antissemitismo ou glorificação do terrorismo por apoiadores do Hamas também será denunciado com mais veemência", escreveu o chanceler.