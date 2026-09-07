- aviao_amazon (1.3453171)\nSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de carga saiu da pista após pousar no Aeroporto Internacional de Miami e atingiu vários veículos na tarde deste domingo (6), segundo autoridades.\nA aeronave de carga Boeing 767-300 havia decolado do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan (Porto Rico), e pousou no aeroporto de Miami por volta das 14h, no horário local, informou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) em comunicado.\nO Corpo de Bombeiros e Resgate de Miami-Dade informou que mais de 60 unidades foram mobilizadas depois que o avião saiu da pista e atingiu vários veículos.\n"As equipes chegaram ao local e encontraram um avião que havia pegado fogo em decorrência do acidente, com grandes chamas e muita fumaça", afirmou o Corpo de Bombeiros e Resgate de Miami-Dade em comunicado. "Os bombeiros trabalham para extinguir o incêndio, e há várias pessoas feridas."