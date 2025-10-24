-Queda do avião (1.3328106)\nDuas pessoas morreram após a queda de um avião modelo Cheyenne no aeroporto de Paramillo, no Parque Nacional de San Cristóbal, na Venezuela. A aeronave explodiu logo após tocar a pista do aeroporto (assista acima).\nO acidente, na manhã de quarta-feira (22), ocorreu durante a decolagem. Os corpos das duas vítimas foram encontrados carbonizados.\nAs causas do acidente são investigadas. Segundo relatos de jornalistas locais, o piloto perdeu o controle do avião quando tentava começar o voo, aparentemente após a explosão de um pneu.\nLula faz festa antecipada de 80 anos ao lado de presidente da Indonésia\nRússia critica sanções de Trump, e linha-dura vê declaração de guerra\nRei Charles 3º é primeiro monarca britânico a rezar publicamente ao lado de um papa\nO impacto da queda provocou a destruição da aeronave e um incêndio em seguida. Equipes de emergência do Corpo de Bombeiros e polícias foram para o local com o objetivo de garantir a segurança da área e começar a investigação.