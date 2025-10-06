Autoridades de Brasília estiveram nesta semana em Lisboa com representantes do alto escalão do Executivo de Portugal para manifestar preocupação e negociar melhorias na situação dos brasileiros que vivem no país após o governo local endurecer as regras migratórias.\nUma comitiva liderada pelo secretário nacional de Justiça, Jean Uema, e pela embaixadora Márcia Loureiro, chefe da secretaria de assuntos consulares do Itamaraty, reuniu-se com um grupo de mais de dez autoridades portuguesas.\nOs brasileiros viajaram com a expectativa anunciada de que o Parlamento de Portugal aprovaria a qualquer momento o endurecimento da lei migratória que afeta diretamente a comunidade brasileira. A reunião com os representantes lusos ocorreu justo quando era votada a matéria -aprovada com maioria expressiva, de 160 votos contra 70, em uma aliança do centro governista com a ultradireita.