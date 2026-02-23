A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Bonnie Blue está grávida. Ela anunciou a novidade duas semanas depois de bater o recorde mundial do maior número de parceiros sexuais sem proteção em um dia. Foram 400 homens em um período de apenas sete horas.\nEm seu canal no YouTube, Bonnie mostrou o momento em que faz um exame de ultrassom em uma clínica e descobre o bebê. "Que loucura", exclama a britânica, de 26 anos.\nEx-príncipe Andrew é preso por suspeita de conduta imprópria, diz imprensa\nZuckerberg é ouvido em julgamento sobre dependência em redes sociais\nInteresse de Trump na Groenlândia e Venezuela contradiz discurso negacionista climático\nNo dia 7 de fevereiro, Bonnie enfileirou 400 homens em frente a uma mansão em Londres e fez sexo com todos eles sem camisinha. "Eu queria os homens que mais quisessem ser pais, com os 'nadadores' mais velozes", disse ela à revista americana US Weekly.