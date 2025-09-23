A atleta Alexis Williams, de 23 anos, viveu um drama durante um mergulho na piscina em um hotel localizado no estado de Michigan, nos EUA. O caso ocorreu no fim de junho e vem repercutindo.\nA jovem e seus dois primos contraíram uma superbactéria que corrói a carne humana. Os três chegaram a entrar na piscina do estabelecimento, que fica na cidade de Ann Harbor, sul do estado.\nAlexis sofreu um arranhão dentro da água e, 24 horas depois, começou a sentir muitas dores na região. Ela, então, foi levada a um hospital.\nRússia intensifica ataques contra Ucrânia apesar de ameaças de Trump\nO que é a Lei Magnitsky e por que ela foi usada contra a família de Moraes\nDiretor do FBI indicado por Trump conduz agência a instrumentalização histórica\nO diagnóstico apontou que a atleta havia contraído MRSA, uma doença que contém uma substância resistente a antibióticos e que é uma das superbactérias mais perigosas.