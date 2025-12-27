Um atentado matou pelo menos oito fiéis e deixou 18 feridos em uma mesquita numa área predominantemente alauíta da cidade de Homs, na Síria, nesta sexta-feira (26), informou a mídia estatal. Um grupo militante islâmico reivindicou a autoria do ataque.\nO evento foi o mais recente contra a comunidade alauíta e a segunda explosão em um local de culto desde que as autoridades islâmicas assumiram o poder há um ano. Ele ocorreu após um atentado suicida em uma igreja de Damasco ter matado 25 pessoas em junho.\nEm comunicado no Telegram, o grupo extremista Saraya Ansar al-Sunna afirmou que seus combatentes "detonaram diversos dispositivos explosivos" na Mesquita Imam Ali Bin Abi Talib, no centro da Síria.\nPremiê da Austrália pede desculpas a judeus uma semana após atentado em Sydney\nAustrália prende 7 homens que planejavam atentado e teriam 'ligação ideológica' com atiradores de Sydney