Um ataque de drone da Rússia contra uma fábrica de alimentos na região de Kiev, capital da Ucrânia, matou quatro pessoas nesta sexta-feira (5), informou o governador regional, Mikola Kalashnik.\nO bombardeio atingiu uma fábrica de laticínios para bebês na região metropolitana de Kiev. O governador regional disse que o ataque destruiu parte do prédio administrativo e provocou um incêndio.\nBrasil anuncia compra de mais 20 caças Gripen apesar de corte na Defesa\nGoverno Trump anuncia que Israel e Líbano concordaram com novo cessar-fogo\nQuatro pessoas morreram no local e outras sete ficaram feridas. Equipes de resgate continuam as buscas porque duas pessoas podem estar soterradas sob os escombros do edifício.\nO governador criticou o ataque contra um alvo civil pacífico. "O inimigo atacou uma empresa civil pacífica da indústria alimentícia. Pessoas que estavam simplesmente realizando seu trabalho em seus locais de trabalho naquele momento", afirmou Kalashnik.