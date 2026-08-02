Ao menos três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas após um ataque a tiros na frente de um restaurante In-N-Out Burger em Idaho (EUA).\nO ataque aconteceu na tarde de sábado, nas proximidades do In-N-Out Burger em Twin Falls. Matthew Hicks, o chefe de polícia da cidade, disse que havia "literalmente centenas de pessoas" na área do restaurante na hora do ataque.\nO atirador também morreu, de acordo com a polícia. As autoridades afirmaram que a "ameaça à comunidade acabou", mas não detalharam como ele foi morto.\nUma funcionária da rede In-N-Out está entre os mortos. A empresa lamentou a morte e também declarou que o atirador tirou a própria vida, informação que a polícia ainda não confirmou.\nA causa do ataque não foi informada, nem a identidade do autor. Várias agências participaram da resposta à ocorrência, incluindo polícia local, xerife do condado, Polícia Estadual de Idaho e o FBI.