Um estudo feito pela Radical Storage, empresa de armazenamento de bagagens, apontou quais as cidades mais limpas e mais sujas de todo o mundo, segundo avaliações de turistas no Google.\nA Cracóvia, na Polônia, foi eleita a cidade mais limpa do mundo. 98,5% das avaliações que abordam o tema elogiam a sua organização e limpeza. Sharjah (98,5%), Singapura (98%), Varsóvia (97,8%) e Doha (97,4%) fecham o top 5.\nJá o posto de 'mais suja' ficou com Budapeste, na Hungria. Quase 40% das menções relacionadas à limpeza entre as avaliações do Google a descrevem como suja. Roma (35,7%), Las Vegas (31,6%), Florença (29,6%) e Paris (28,2%) aparecem na sequência.\nA Polônia foi o país mais bem avaliado. Além da Cracóvia, também colocou a Varsóvia (4ª) no top 5 mundial das cidades mais limpas.\nCentros históricos, no geral, enfrentaram dificuldades no quesito limpeza. Cidades como Roma, Florença e Paris foram consideradas sujas por mais de 28% dos internautas.