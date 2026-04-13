Depois de semanas de crescente tensão entre o papa Leão 14 e Donald Trump, as críticas de um para o outro deixaram o campo das indiretas e se tornaram um bate-boca à distância. Após ser chamado, na noite de domingo (12), de "terrível" e "fraco" pelo presidente dos Estados Unidos, o pontífice respondeu na manhã desta segunda (13).\n"Não tenho medo da administração Trump. Vou continuar a falar em voz alta da mensagem do Evangelho", disse.\nEsse é o mais explícito confronto entre os dois desde que Robert Prevost foi eleito papa, em maio do ano passado, o primeiro norte-americano da história a liderar a Igreja Católica.\nA declaração de Leão 14 foi dada a jornalistas durante o voo de Roma para Argel, capital da Argélia, primeira etapa da sua viagem de dez dias pelo continente africano.\n"Não sou um político, não quero entrar em debate com ele", disse em referência a Trump. "Não acho que a mensagem do Evangelho deva ser abusada como alguns estão fazendo. Eu vou continuar a falar forte contra a guerra, buscando promover a paz, o diálogo e o multilateralismo entre os Estados para encontrar soluções", disse o papa.