A cidade fronteiriça colombiana de Cúcuta, espécie de porta de entrada para a imigração venezuelana, vive dias de tensão e também de celebração pela prisão do ditador venezuelano, Nicolás Maduro.\nPrimeira parada da maioria dos imigrantes venezuelanos -são mais de 7 milhões em solo colombiano- que deixaram o país nos últimos 15 anos, a cidade de 900 mil habitantes vem crescendo, com a criação de bairros pobres onde se instalam os imigrantes que não têm condições de sair dali para algum outro centro urbano na Colômbia ou em outros países.\nÉ por isso que os ataques americanos ao território venezuelano e a possibilidade de uma escalada do conflito têm preocupado muitos dos habitantes locais. Ainda assim, há três dias seguidos, o "malecón", principal local de passeio e concentrações políticas ou musicais, tem reunido diariamente, por volta das 16h (18h de Brasília), venezuelanos que comemoram a ação do governo Trump e a prisão de Maduro.