O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou a bordo do Air Force One que ainda não decidiu se vai aprovar o novo pacote de vendas de armamentos para Taiwan.\nA fala ocorreu no trajeto de volta para Washington, após deixar Pequim na tarde desta sexta-feira (15), no horário local, madrugada do mesmo dia no Brasil. O americano esteve na capital chinesa para uma visita de Estado a convite do líder do regime, Xi Jinping, com quem afirmou ter discutido a venda de armas para a ilha.\nO americano disse que os líderes discutiram longamente a questão de Taiwan e que não fez promessas a Xi. Questionado se os EUA defenderiam a ilha em caso de ataque chinês, não respondeu.\n"Há apenas uma pessoa que sabe disso, e essa pessoa sou eu. Eu sou o único", afirmou aos repórteres. "Essa pergunta foi feita a mim pelo presidente Xi. Eu disse que não falo sobre isso."