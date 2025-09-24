O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira (24) que está atualmente em negociações com o governo argentino para uma linha de swap (troca de moedas entre bancos centrais) de US$ 20 bilhões (R$ 106 bilhões).\n"Estamos trabalhando em estreita coordenação com o governo argentino para evitar volatilidade excessiva", escreveu o norte-americano no X, um dia após um encontro entre Javier Milei e Donald Trump em Nova York.\nOs acordos de swap têm por objetivo conter movimentos bruscos disfuncionais do mercado de câmbio. As operações buscam proteção contra variações excessivas da moeda americana em relação à local.\nA Argentina mantém um acordo de swap com o governo chinês e parte dos analistas apontam que o acordo com o governo Trump parte do interesse norte-americano em diminuir a influência chinesa na região.