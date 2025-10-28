O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, acusou o grupo terrorista Hamas de violar o cessar-fogo estabelecido há mais de duas semanas e ordenou, nesta terça-feira (28), que o Exército israelense faça "ataques poderosos" contra a Faixa de Gaza.\nO Exército afirma que equipes de operações de engenharia em Rafah, no sul do território palestino, foram alvo de um atirador e de projéteis antitanque. Segundo Tel Aviv, eles estavam além da chamada "linha amarela", que demarca o recuo militar israelense conforme estabelecido com o acordo para a trégua.\nAs ações irritaram Netanyahu, que teria tomado a decisão de reiniciar os ataques de forma imediata após consultas a autoridades de defesa. Em resposta, o braço armado do Hamas afirmou que vai postergar a entrega do corpo de um refém que estava prevista para quinta-feira (30).