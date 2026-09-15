A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta segunda-feira (14), a suspensão dos ensaios clínicos realizados no Brasil pela Novartis com uma terapia celular experimental destinada ao tratamento de doenças autoimunes.\nA medida foi publicada no Diário Oficial da União e ocorre após uma suspensão temporária dos testes, adotada anteriormente em razão da morte de três pacientes durante o estudo global conduzido pela farmacêutica suíça. Com a decisão, os testes em humanos ficam interrompidos, assim como a inclusão de novos voluntários na pesquisa.\nO tratamento avaliado era o rapcabtagene autoleucel, também identificado pelas siglas rap-cel ou YTB323. A terapia foi desenvolvida com a proposta de ter potencial para reiniciar o sistema imunológico.\nDe acordo com a Novartis, os pacientes apresentaram reações graves associadas à síndrome hemofagocítica associada a células efetoras imunes, conhecida pela sigla IEC-HS.