Um estudante entrou armado em uma escola em San Cristóbal, na província de Santa Fé, na Argentina, e deixou ao menos uma pessoa morta e outras duas feridas, na manhã desta segunda-feira (30).\nO QUE ACONTECEU\nAtaque a tiros deixou um adolescente de 13 anos morto. Outros dois estudantes também ficaram feridos, mas as idades deles não foram divulgadas. As informações são do jornal Clarín.\nO agressor, de 15 anos, usou uma espingarda para realizar o ataque. O suspeito efetuou os disparos no pátio da Escola Normal Mariano Moreno, no momento em que os alunos hasteavam a bandeira para iniciar o dia letivo.\nEquipes de emergência e da polícia local foram acionadas para realizar socorro. A morte do estudante de 13 anos foi confirmada no local. Os outros dois feridos foram socorridos e um deles foi internado em estado grave, segundo o Clarín.