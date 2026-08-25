Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (24) o que chamaram de "Dia D econômico" contra o Irã, sem detalhar medidas específicas e prazos para elas. O anúncio foi feito pelo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que também não forneceu detalhes sobre quais países ou empresas podem ser atingidos.\nO Tesouro mapeou todo o nó, todo o facilitador, e toda rede que o Irã tem usado para contrabandear petróleo e evadir sanções", afirmou Bessent. "Ninguém deveria testar nossa determinação."\nDiferentemente do Dia D da Segunda Guerra Mundial ao qual faz referência, a operação econômica não foi secreta, mas amplamente antecipada pelo presidente Donald Trump na última quarta-feira (19).\nE, ao menos por enquanto, é mais uma ameaça do que uma operação de guerra. A iniciativa tenta marcar um ponto de inflexão em um conflito que, apesar das previsões da Casa Branca de que demoraria apenas algumas semanas, já se arrasta há seis meses.