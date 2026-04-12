Menos de 24 horas após concluírem a primeira missão tripulada à Lua no século, os astronautas da Artemis 2 participaram de um evento de boas-vindas em Houston, no Texas. O quarteto riu e emocionou-se. E, ao menos um deles, disse ainda não ter processado o feito que alcançaram.\nOs americanos Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e o canadense Jeremy Hansen, 50, tornaram-se os humanos a viajar mais longe da Terra.\n"Não faço ideia do que dizer", afirmou logo no início Wiseman. "Estamos conectados para sempre e ninguém aqui vai ter ideia do que passamos juntos."\nEm seguida, ele comentou não ser fácil ficar longe de casa, a milhares de quilômetros de distância. "Antes do lançamento, a sensação é que aquilo é o maior sonho do mundo. Mas, quando você está lá, só quer voltar para sua família e amigos", disse o comandante da Artemis 2, emocionado. "Ser humano é algo especial, assim como estar na Terra."