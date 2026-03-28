Especialistas fizeram um apelo ao papa Leão 14 sobre um grave problema enfrentado atualmente pela Igreja Católica: a escassez de padres exorcistas.\nRepresentantes da Associação Internacional de Exorcistas (AIE) se reuniram com o pontífice em um encontro privado no Vaticano. Na ocasião, apresentaram um relatório destacando a "necessidade de que cada diocese no mundo tenha um ou mais padres exorcistas".\nA AIE ressaltou que o tema é urgente diante do avanço do satanismo e do paganismo, cada vez mais disseminados pelas redes sociais, segundo a associação. A entidade também afirmou que "há um número crescente de pessoas seriamente afetadas pela ação extraordinária do demônio como consequência da participação em seitas ocultistas".\nVingança brutal: mulher planeja morte dos pais do ex e seis vão responder por execução de pastores em Pium