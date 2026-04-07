A astronauta Christina Koch, 47, mostrou-se emocionada nesta segunda (6) ao observar a Lua durante a missão Artemis 2. Segundo ela, o satélite natural não é só um pôster no céu.\n"Em certo momento, perto do fim do meu tempo na janela três, tive uma sensação avassaladora de emoção ao olhar para a Lua. Algo de repente me atraiu para a paisagem lunar e ela se tornou real", afirmou a especialista de missão.\n"A Lua realmente é um corpo único no Universo. Não é apenas um pôster no céu. É um lugar real. E, quando temos essa perspectiva e a comparamos com nosso lar na Terra, isso nos lembra o quanto temos em comum."\nEm outro momento, ela ofereceu uma descrição colorida das crateras lunares.\n"O que realmente parece é uma cúpula de abajur com pequenos furinhos e a luz passando através deles", disse ela. "Elas são tão brilhantes comparadas ao resto da Lua."