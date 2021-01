MS aponta Palmas como a segunda capital com menor taxa de mortalidade causada pela Covid-19 Capital tocantinense fica atrás apenas de Florianópolis no cálculo que leva em consideração os registros de mortes por 100 mil habitantes

Palmas tem a segunda menor taxa de mortalidade causada pela Covid-19 entre as capitais brasileiras. Conforme dados do Ministério da Saúde atualizados até o dia 7 de janeiro, a capital tocantinense havia registrado 74 óbitos por 100 mil habitantes. Florianópolis (SC) possui a menor taxa entre as capitais, com 70 mortes; no Brasil, essa taxa está em 95 óbitos acumulados p...