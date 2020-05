Moradores do Bico do Papagaio contam com 12 canais de "zap" para acionar Polícia Militar Iniciativa do 9º Batalhão da PM de Araguatins cria serviço de "zap denúncia” e 11 zap de “telepatrulhas” distribuidas por unidades da corporação no Bico do Papagaio

O 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM) que atua no Bico do Papagaio, no extremo norte do Tocantins, lançou nesta quinta-feira, 7, 11 canais no WhatsApp chamaos de de “Telepatrulha” um para cada unidade para que o cidadão acione a Polícia Militar. Os telefones estão adesivados nas viaturas. Outro serviço lançado é “WhatsApp Denúncia”. Segundo a ...