-VÍDEO: Zezé Di Camargo | Irmão da Lua, Amigo das Estrelas - Rústico - Essência (Videoclipe Oficial) (1.3420195)\nUma composição que passou mais de duas décadas longe dos holofotes se tornou, em 2026, um dos maiores sucessos da carreira de Zezé Di Camargo. Lançada originalmente pela dupla Zezé Di Camargo & Luciano em 2003, "Irmão da Lua, Amigo das Estrelas" voltou ao topo das plataformas digitais após viralizar nas redes sociais e conquistar uma geração que sequer havia nascido quando a canção chegou ao mercado.\nO fenômeno levou o cantor a regravar a música no projeto "Rústico" e transformou uma faixa pouco explorada comercialmente em um dos principais sucessos do sertanejo atualmente. Em entrevista ao POPULAR, Zezé revelou os bastidores da criação da canção, explicou por que ela acabou ficando em segundo plano no início dos anos 2000 e contou como foi surpreendido ao descobrir milhares de jovens cantando a letra de cor.