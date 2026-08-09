-VÍDEO JTO: Zezé Di Camargo posta homenagem para o pai: 'Herdei de você quase tudo' (1.3442795)\nO cantor sertanejo Zezé Di Camargo usou as redes sociais neste domingo (9), no Dia dos Pais, para publicar uma mensagem de carinho e homenagem à memória de seu pai, Seu Francisco. Em um vídeo compartilhado com os seguidores, o artista destacou o orgulho e a gratidão pelos ensinamentos transmitidos ao longo da vida.\nNa publicação, o cantor expressou a admiração pelo patriarca da família ao relembrar o legado e os valores recebidos do pai.\nHerdei de você a coragem de acreditar. Herdei de você o direito de um homem sonhar. Herdei de você quase tudo que me faz ser o que sou. Por mais que eu faça melhor, ao longo da vida que vai, eu nunca vou ter a sua grandeza, meu pai", escreveu Zezé no vídeo.\nApresentadora da Globo chora ao vivo com homenagem de menino ao pai que morreu