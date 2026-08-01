Zezé Di Camargo perdeu a paciência. O cantor, que na certidão de nascimento foi registrado como Mirosmar José, reagiu com rispidez a recentes postagens de Zezé Mirosmeno, seu sósia.\nCom mais de 50 mil seguidores no Instagram, Mirosmeno publica vídeos e fotos em que aparece à semelhança do cantor posando para selfies com fãs e fazendo shows de música sertaneja.\nFoi justamente um desses vídeos que irritou Camargo. Nas imagens, Mirosmeno aparece sendo fotografado com uma cadeirante em um asilo. Em um dos comentários, o cantor goiano reclama que as fãs não pensavam que se tratava de um sósia e teriam sido ludibriadas pelo seu cover. Zezé o chama de "ridículo" e diz que ele precisa "ter personalidade", e em seguida o bloqueia.\nMirosmeno se defende. "Nunca me passei por Zezé Di Camargo. A cadeirante ainda comentou: olha como ele se parece com o Zezé. Foi só isso que aconteceu", diz o influenciador em vídeo. Ele afirma que considera o episódio um mal-entendido, mas não esconde que não gostou da forma como foi tratado.