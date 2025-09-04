O cantor Zeca Baleiro se apresenta nesta quinta-feira (4) na abertura do Festival Gastronômico de Taquaruçu, em Palmas. O evento é gratuito e segue até o dia 7 de setembro.\nO festival acontece na praça Vereador Tarcísio Machado da Fonseca, no distrito de Taquaruçu. A expectativa é que 150 mil pessoas participem do festival ao longo dos quatro dias.\nFafá de Belém, Anavitória e Mundo Bita também estão confirmados. Confira a agenda de shows:\nQuinta-feira (4) – Zeca Baleiro\nSexta-feira (5) – Fafá de Belém\nSábado (6) – Anavitória\nDomingo (7) – Mundo Bita\nSegundo a prefeitura, além das atrações nacionais, o festival contará com shows de artistas regionais e locais, oficinas e atrações culturais.\nUma das novidades desta edição é que os shows terão início mais cedo. O Mundo Bita se apresentará às 16h. Os outros artistas sobem ao palco às 22h. A mudança atende ao pedido dos moradores do distrito.