-Vídeo POP: Zé Felipe (1.3442131)\nO cantor Zé Felipe compartilhou com os seguidores a conquista de um novo jatinho e chamou a atenção ao exibir um adesivo com ilustrações e apelidos da influenciadora Virginia Fonseca, e dos três filhos do casal, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O vídeo foi publicado no perfil do artista nas redes sociais, na última quinta-feira (6), (veja vídeo acima).\nO avião é um modelo Cessna Citation Sovereign, anunciado por um valor médio de R$ 35 milhões, de acordo com informações do G1. Conforme o portal, a aeronave teria partido de Valência, na Espanha, na última sexta-feira (17).\nJustiça limita publicidade de Virgínia e Blaze sobre apostas e manda apagar posts em 48 h\nVirginia fará pausa nas redes sociais após cirurgia das filhas\nCaramelo toureiro que invadiu rodeio e encantou a web ao enfrentar touro é adotado por locutor; vídeo