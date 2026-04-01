Zé Felipe impôs limite nas viagens dos filhos com Virginia Fonseca (Reprodução/Instagram de Zé Felipe e Virginia Fonseca)\nO cantor Zé Felipe impôs limite nas viagens dos filhos. Atualmente, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo estão em viagem com a mãe, Virginia Fonseca, para os Estados Unidos, onde assistiram ao jogo da Seleção Brasileira de Futebol. De acordo com o artista, as crianças devem seguir uma rotina de estudos.\nAcabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem [...] Esse negócio de ficar quebrando rotina... acabou", desabafou Zé Felipe nos stories do Instagram.\nZé destacou que está com saudade dos filhos e que só voltará a vê-los daqui sete dias. O pai ressaltou ainda que, caso seja necessário viajar com os pequenos, um professor deve acompanhá-los, e o passeio deve durar no máximo quatro dias para evitar interferir na rotina deles.