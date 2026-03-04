O cantor e influenciador Zé Felipe publicou um story no Instagram afirmando que desistiu de levar os filhos em viagem de família para Orlando, nos Estados Unidos da América (EUA). “Eu ia no domingo com as crianças para Orlando, para Disney, mas não é o melhor momento, né?”, disse.\nO filho de Leonardo justificou sua decisão alegando que o atual conflito entre Irã e Estados Unidos poderia colocar a família em risco. “Vamos arrumar uma praia aqui mesmo. Têm praias incríveis, lugares especiais e vamos fazer nossa viagem por aqui mesmo, sem correr risco à toa”, explicou.\nEntenda o conflito entre EUA e Irã\nAs forças armadas dos Estados Unidos e de Israel atacaram o Irã, de surpresa, na madrugada de sábado, dia 28 de fevereiro, iniciando uma guerra contra o país do Oriente Médio. Os bombardeios que atingiram diversas cidades iranianas mataram o chefe de estado e líder religioso máximo, o aiatolá Ali Khamenei.